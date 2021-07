Italia-Spagna, semifinale di Euro 2020 alle 21 a Wembley. Lo aveva detto il CT Mancini alla vigilia della partita con l'Austria: «Wembley? Speriamo di tornarci più avanti». E l'Italia, nello stadio più famoso del mondo, ritorna martedì prossimo per giocare la semifinale degli Europei contro la squadra di Luis Enrique, uscita vincitrice dalla sfida con la Svizzera al termine della lotteria dei rigori. Gli Azzurri, eliminato il Belgio di Lukaku e De Bruyne, ora vogliono arrivare fino in fondo.

Quello di Wembley sarà il settimo confronto in un Europeo tra Italia e Spagna con un bilancio in totale parità: due successi azzurri, due spagnoli e altrettanti pareggi. Proprio la sconfitta ai rigori del 2008, diede inizio al ciclo d'oro iberico che avrebbe portato, in soli 4 anni, a due Europei e un Mondiale. L' Italia inoltre, nonostante l'ultimo precedente favorevole a Euro 2016 con la vittoria per 2-0, vuole ancora vendicare il poker che le Furie Rosse rifilarono, in finale, agli azzurri nel 2012.