Mercoledì 6 Ottobre 2021, 22:56 - Ultimo aggiornamento: 22:57

ITALIA

DONNARUMMA 5,5

Fischiato e affondato. Indeciso (smanacciata da brivido, con palla che finisce sul palo), non molto sicuro stavolta. Si rifà nel finale.

DI LORENZO 5

I cross che arrivano da quella parte sono letali. Serata quasi da incubo. Rincorre, in affanno.

BONUCCI 4

Due gialli in un tempo e il gioco è fatto: ingenuo. Il capitano abbandona, stavolta. E l’area è vuota. Centododici presenze, raggiunto Zoff: è quel che resta di una notte malinconica. Rosso da record.

BASTONI 5,5

Intraprendente, va anche al tiro. Si distrae sul primo gol di Ferran, e addio. Poi, parecchi guai.

EMERSON 6

Un paio di spunti offensivi spingono l’Italia quasi al gol, là dietro però va in sofferenza come tutti. Troppo veloci e tecnici gli avversari.

BARELLA 5

Galoppa come al solito, prima prova a prendere Busquets, poi insegue Koke. La sua qualità in questa notte contraddittoria, viene meno quasi subito. Gira a vuoto.

JORGINHO 5,5

Il duello con Busquets è di altissimo livello ma lo perde. Un bel lancio apre il cuore a Bernardeschi: palo. E finisce lì.

VERRATTI 5

Le giocate in spazi stretti ad evitare il pressing sono giuste per questo tipo di gara, ma stavolta viene presto ingoiato e non riesce a dare aria alle azioni offensive. Nervoso, anche.

CHIESA 6,5

Sembra la serata giusta, sprint nei primissimi minuti: sfida Alonso in velocità, tenta qualche conclusione. Ma poi va a sbattere e non sfonda, fino allo scatto finale, quello della voglia d’Italia: assist per Pellegrini, ma non basta. E’ solo 1-2.

BERNARDESCHI 5,5

Parte centravanti ma dura poco, le giocate migliori - poche - quando parte largo a destra.

INSIGNE 4,5

Ha la palla buona per raddrizzare la partita. Sbaglia, stranamente. Nel secondo tempo è solo là davanti ed esce presto.

CHIELLINI 6

Mette qualche toppa, si fa sentire. E’ ancora uno dei più positivi. Lotta.

LOCATELLI 5,5

La partita è compromessa, fa quel che può.

KEAN 5,5

Ogni tanto fa confusione.

PELLEGRINI 6,5

Non era facile, la squadra era in difficoltà e in affanno sul pressing e possesso palla della Spagna. Segue bene l’azione del gol della speranza. Non segnava in azzurro dal 14 ottobre del 2020. Terza rete con la maglia della Nazionale.

CALABRIA NG

MANCINI 5

La partita si mette subito male, inseguire in inferiorità numerica non è semplice. Prima o poi doveva accadere. Cerca di modificare il trend con i cambi, e quasi non sfiora il miracolo, guadagnandosi i supplementari. Non resta che la finalina.

KARASEV 5,5

Un po’ fiscale il secondo giallo a Bonucci.

SPAGNA

UNAI SIMON 6

Di parate vere ne deve fare davvero poche.

AZPILICUETA 6

Sta più sulle sue rispetto a Marcos Alonso, ma qualcosa concede, specie in avvio.

LAPORTE 7

Fa il regista più, e a volte, meglio di Busquets. Non male nemmeno come difensore puro.

PAU TORRES 6,5

Le tensioni durano una ventina di minuti.

MARCOS ALONSO 7

Un ritorno in grande stile. Comanda oltre la metà campo.

GAVI 7

Il più giovane esordiente della storia della Spagna. E il bello è che sembra un veterano.

BUSQUETS 7

Ragioniere: non sbaglia un conto. Una marcia in più rispetto all’Europeo. Un polipo.

KOKE 6,5

Corridore di grande qualità.

SARABRIA 7

Crea più di un prurito a Di Lorenzo. Indemoniato.

FERRAN TORRES 8

Due gol da bomber autentico. Un po’ indisturbato là in mezzo, bruciando Bastoni e Emerson.

OYARZABAL 7,5

Si inverte di posizione con Sarabria: sguscia via anche lui. Con i suoi cross vincenti. Alla fine rischia anche di mettere il timbro, ma il suo colpo di testa è fuori di niente.

YEREMI PINO 6

Si inserisce bene nel fuoco della partita e rischia anche il rosso.

BRYAN GIL 6

Intraprendente.

LUIS ENRIQUE 8

Si prende la rivincita dopo l’Europeo. La sua squadra è fresca e, a differenza dell’Italia, non sbaglia nulla. Perfetto.