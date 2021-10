Italia-Spagna, le probabili formazioni della semifinale di Nations League

Martedì 5 Ottobre 2021, 13:46 - Ultimo aggiornamento: 14:50

Un San Siro tutto esaurito attende gli azzurri per la semifinale di Nations League contro la Spagna, un revival del penultimo atto (per l'Italia di Roberto Mancini, che in quell'occasione ha staccato il pass per la finalissima contro l'Inghilterra) degli Europei che per gli uomini di Luis Enrique grida vendetta. E quindi, anche stavolta, in palio c'è molto più della gloria, e arrivarci impreparati non si può. Pure perché l'estate sportiva italiana, iniziata proprio con il trionfo di Wembley a Euro 2020, non è finita. Non sulla carta, perlomeno: l'appuntamento è fissato domani, alle 20:45, a Milano. Ecco le probabili formazioni.

Italia-Spagna, le probabili formazioni

Gli "eroi" campioni d'Europa sono stati convocati tutti da Mancini per la Nations League, arrivata alla seconda edizione, ma qualcuno (anzi, più di qualcuno) ha dovuto alzare bandiera bianca. L'idea di riproporre la stessa squadra riuscita a trionfare all'Europeo itinerante è stata accantonata, ma solo in parte, e quindi in una mescolanza di ruoli, il ct potrebbe tenere fede a quanto si era ripromesso.

Senza Andrea Belotti, ma soprattutto senza Ciro Immobile, il primo problema è proprio al centro dell'attacco: Federico Chiesa sembra in pole position su Moise Kean per occupare quell'importante pedina. Se l'esterno della Juventus fa qualche passettino più a sinistra nel tridente, anche la sua casella deve essere riempita da qualcuno, e qui nasce un altro dubbio: Domenico Berardi o Lorenzo Pellegrini? Agli Europei, ha giocato soprattutto il calciatore del Sassuolo, è vero, ma l'ottima stagione (finora) del romanista potrebbe cambiare i piani dello jesino, andando a rinforzare il centrocampo. Per il resto, gli uomini di Wembley sono confermati.

Anche Luis Enrique cambierà poco o nulla della formazione che è uscita ai calci di rigore con l'Italia solo tre mesi fa. Marcos Alonso prenderà il posto di Jordi Alba nella linea a quattro disegnata dall'ex Roma. La mediana subirà una piccola rivoluzione con l'innesto di Rodri a destra, costringendo Koke a spostarsi sulla sinistra: al centro sempre Sergio Busquets. Nel tridente d'attacco, invece, ci sarà Sarabia al posto di Dani Olmo.

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson P.; Barella, Jorginho, Verratti; D. Berardi, F. Chiesa, L. Insigne. All. Roberto Mancini

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Marcos Alonso; Rodri, Sergio Busquets, Koke; Sarabia, Ferran Torres, Oyarzabal. All. Luis Enrique