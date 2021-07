Piqué, nuova frecciata all'Italia: «Rigori per primi, aiutati di nuovo»

Lunedì 12 Luglio 2021, 19:02

Italia-Spagna non è ancora finita. Per lo meno, per Gerard Piqué. Il difensore del Barcellona, campione del mondo con la Roja nel 2010, e due volte campione d'Europa sempre con la maglia della Nazionale iberica, dopo aver detto la sua a conclusione della partita degli uomini di Roberto Mancini contro quelli di Luis Enrique, è tornato a parlare della lotteria dei rigori che anche ieri hanno visto trionfare gli azzurri nella finale di Euro 2020 contro l'Inghilterra.

Piqué: «Azzurri ancora favori»

«L'Italia vince Euro 2020 meritatamente - inizia Piqué su Twitter -. Congratulazioni! La migliore squadra di tutta la competizione». Ma dopo i complimenti, ecco la nuova frecciatina: «Certo, il fatto di aver tirato per primi i rigori li ha aiutati di nuovo. Le ha permesso di fallire, come contro la Spagna, e di rimanere ancora viva nella lotteria», ha concluso il difensore del Barcellona.