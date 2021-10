La Curva del Milan "saluta" Donnarumma con uno striscione: «Non sei il benvenuto»

Martedì 5 Ottobre 2021, 20:10 - Ultimo aggiornamento: 20:13

Non andrà come si era augurato appena ieri, probabilmente, il ritorno a San Siro di Gianluigi Donnarumma. Il portiere della Nazionale e del Psg, in cui è arrivato solo quest'estate a parametro zero dal Milan, è stato "accolto", e sì, si fa per dire, dai suoi ex tifosi con uno striscione che lascia poco spazio all'immaginazione: «Donnarumma a Milano non sarai mai più il benvenuto. Uomo di m...», si legge dal ponte vicino all'albergo del ritiro dell'Italia, che domani appunto incontrerà la Spagna nella semifinale di Nations League.