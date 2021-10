Italia-Spagna, Mancini: «Dispiace perdere così, ma questa sconfitta ci dà grande forza morale»

Mercoledì 6 Ottobre 2021, 23:15

«Dispiace perdere così, ma questa sconfitta ci dà grande forza morale». Le prime parole a caldo di Roberto Mancini, che oggi ha visto infrangere il suo record di imbattibilità dopo 37 gare utili consecutive, sono amare, ma donano un po' di speranza a chi ha creduto nell'Italia e nella sua cavalcata estiva culminata con la vittoria degli Europei a Wembley.

«Le partite sono cosi, alle volte certi episodi le condizionano - dice il ct alla Rai -. Il primo tempo poteva finire 1-1, la Spagna gioca benissimo ma noi abbiamo fatto un errore che non dovevamo commettere». E poi commenta anche l'espulsione di Leonardo Bonucci e i fischi al portiere Gianluigi Donnarumma: «Il fallo del secondo giallo non l' ho visto, Leonardo ha sbagliato sulla prima ammonizione: non doveva protestare. I fischi a Donnarumma? Mi dispiace tantissimo».