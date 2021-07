Italia-Spagna, Bonucci festeggia sotto la tribuna ma una steward lo scambia per un invasore (e lo blocca)

L'Italia vince contro la Spagna a Wembley e Bonucci va a festeggiare sotto la tribuna con i tifosi ma c'è un piccolo fuoriprogramma: una steward scambia il calciatore per un tifoso che ha fatto invasione di campo e cerca di fermarlo. Incredulità nella reazione del difensore juventino che guarda l'addetta alla sicurezza senza capire quando cerca di bloccarlo, un malinteso durato lo spazio di qualche secondo e che comunque non gli rovinerà la gioia per questa grande impresa che spalanca le porte alla finale di Euro 2020.

When the steward thought Bonucci was a fan trying to get back onto the pitch 🤣#ITAESP #Euro2020 pic.twitter.com/SJ4QjmNMcm

— Sam Huxley (@samhuxley) July 6, 2021