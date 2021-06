Il Green pass è un documento che attesta che attesta l'avvenuta vaccinazione di una persona contro il Covid-19, l'esito negativo di un recente tampone o la guarigione dall'infezione. Si tratta di tre certificati distinti, resi compatibili e verificabili in tutta l'Unione europea da quadro comune dell'Unione.

Il sistema è in vigore dal 1 primo luglio 2021 per una durata di 12 mesi. Il certificato non costituisce una condizione preliminare per la libera circolazione e non sarà considerato un documento di viaggio. Il via libera definitivo del Parlamento europeo al certificato digitale Covid dell'Ue è arrivato il 9 giugno 2021. Gli eurodeputati hanno completato il lavoro legislativo sul documento per facilitare gli spostamenti all'interno dell'Unione e contribuire alla ripresa economica. Il certificato è rilasciato gratuitamente dalle autorità nazionali ed è disponibile in formato digitale o cartaceo con un codice QR.