Green pass europeo, ok di Strasburgo: «Proroga fino al 2023». Ora serve via libera degli Stati membri

Il Green pass europeo durerà un altro anno, fino a giugno 2023. Via libera dal Parlamento europeo all'estensione della validità del certificato digitale Covid Ue. Il testo è stato approvato con 432 voti favorevoli, 130 contrari e 23 astenuti nel sezione dedicata ai cittadini dell'Ue e 441 voti favorevoli, 132 contrari e 20 astenuti per la parte relativa ai cittadini di Paesi terzi. Per il via libera definitivo servirà ora l'accordo con i governi Ue. I negoziati prenderanno il via nell'immediato per far sì che le regole entrino in vigore prima della scadenza dell'attuale regime prevista per il 30 giugno.

APPROFONDIMENTI LE MISURE Green pass e mascherine, dove sono obbligatori? SALUTE Foto LO SCENARIO Primo maggio, addio a green pass e mascherine solo al chiuso: ma... ITALIA Covid, stop allo stato di emergenza: nuove regole dal 1°...

Green pass, per viaggiare serve ancora? Le nuove regole per gli spostamenti in Italia e in Europa

La libera circolazione

La decisione è stata presa per «assicurare che i cittadini dell'Unione possano beneficiare del diritto alla libera circolazione indipendentemente dall'evoluzione della pandemia», sottolinea il Parlamento europeo. Le modifiche approvate consentiranno ai Paesi Ue anche di rilasciare certificati relativi anche a nuovi tipi di test antigienici. Nel testo gli eurodeputati chiedono agli Stati membri «di astenersi da ulteriori restrizioni alla libertà di movimento per i titolari del certificato a meno che non sia strettamente necessario». Qualora invece le restrizioni risultassero necessarie «dovrebbero essere limitate e proporzionate in base agli ultimi consigli scientifici del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e del comitato per la sicurezza sanitaria Ue».