AS Roma, la squadra giallorossa della Capitale

L'Associazione Sportiva Roma, nota anche come AS Roma, è una delle due principali società calcistiche della città di Roma. Fondata nel 1927 dalla fusione di tre squadre, ha come colori sociali il giallo e il rosso. L'AS Roma ha vinto tre Scudetti ('41-'42, '82-'83, '00-'01), nove Coppa Italia, due Supercoppa Italiana, un campionato di Serie B, una Coppa delle Fiere e una Coppa Anglo-Italiana. La società giallorossa, chiamata dai tifosi anche con il soprannome "Magica", è una delle squadre più conosciute e amate in Italia e nel mondo. La rivalità più sentita in assoluto dai tifosi è quella con la Lazio, con cui i giallorossi si contendono il derby di Roma.





812 risultati per "AS ROMA"