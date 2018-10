Upper Austria Ladies Linz, Giorgia insegue la finale: sulla strada la belga Van Uytvanck

Camila Giorgi la finale nell'«Upper Austria Ladies Linz». La 26enne di Macerata, numero 32 del mondo si gioca un posto nell'atto conclusivo del torneo con la belga Alison Van Uytvanck (56) che ha eliminato per 3-6 6-4 6-4 la ceca Barbora Strycova (29) campionessa in carica. La marchigiana si è aggiudicata in due set entrambe le sfide precedenti, l'ultima delle quali disputata quest'anno negli ottavi sulla terra di Lugano. Grazie alla sua quarta semifinale stagionale Camila è già sicura di ritoccare il suo best ranking: da lunedì sarà infatti almeno numero 29, scavalcando Maria Sharapova. Nell'altra semifinale si affrontano la tedesca Andrea Petkovic (82) che ha battuto per 6-1 6-3 la francese Kristina Mladenovic (48), e la russa Ekaterina Alexandrova (119) che a sorpresa ha eliminato per 6-3 7-5 la connazionale Anastasia Pavlyuchenkova (35). ( © RIPRODUZIONE RISERVATA