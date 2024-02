Protesta trattori, bloccato in Belgio il confine con l'Olanda: caselli autostradali chiusi

La protesta dei trattori in Belgio sposta il suo focus al confine con l'Olanda dopo il tumultuoso "giovedì nero" causato dall'assedio a Bruxelles. Nella regione delle Fiandre, si segnalano blocchi stradali lungo la A12, la E19 e la E34. Inoltre, diversi caselli autostradali nei Paesi Bassi sono chiusi sia in entrata che in uscita. Le autorità olandesi raccomandano ai cittadini che devono viaggiare in Belgio di rimandare i loro spostamenti. Nel frattempo, la situazione a Bruxelles si è stabilizzata, con il ritorno alla calma dopo le proteste degli 1300 trattori che si sono tenute ieri. Alcuni blocchi stradali sono stati segnalati anche nella regione della Vallonia.

#bruxelles #agricoltori #proteste #trattori #europa ♬ suono originale - Il Messaggero @ilmessaggero.it Un migliaio di trattori stanno bloccando diverse strade di Bruxelles, in particolare in prossimità del quartiere europeo, dove sono attesi i leader Ue per il Consiglio europeo straordinario. Gli agricoltori, arrivati da tutta Europa per protestare contro la Politica agricola comune (Pac) e il Green Deal, hanno bloccato Place de Luxembourg, davanti alla sede del Parlamento europeo, e hanno appiccato alcuni roghi con legna e pneumatici. Molte le esplosioni di petardi. 📝 Francesco Bechis / #ilmessaggero

Giornata di caos in Sardegna

Terza notte di fila per gli agricoltori e i pastori sardi davanti al varco Dogana del porto di Cagliari.