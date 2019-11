Seconda vittoria in due partite per Stefanos Tsitsipas che nel match valido per il Gruppo Agassi delle Atp Finals in corso a Londra ha battuto Alexander Zverev in due set col punteggio di 6-3 6-2. Il greco, n.6 del mondo e che aveva già vinto all'esordio con il russo Medvedev, si qualifica per le semifinali.

