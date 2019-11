Atp Finals, Berretini cede a Federer, ma testa alta 7-6 6-3

Matteo Berrettini perde in due set con Roger Federer, ma lo fa giocando e lottando fino all'ultimo punto. Soprattutto nel 1° set quando cede al campione svizzero solo al tie break. L'immediato break nel primo game del secondo set condiziona l'azzurro che comunque non ha mai mollato rimanendo attaccato al match. Federer vince 7-6 6-3 in un'ora e 18 minuti, ma per Berrettini la conferma che il suo tennis è di alto livello. Il 23enne romano, numero 8 del mondo, tornerà in campo giovedì contro l'austriaco Dominic Thiem, ma, a questo punto, ha pochissime chance di qualificarsi per le semifinali.



Ultimo aggiornamento: 16:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA