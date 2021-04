Miami, per Sinner semifinale contro Bautista Agut: fuori a sorpresa Medvedev

Le stelle stanno dalla parte di Jannik Sinner. Che, dopo aver battuto ieri il kazako Bublik e ave centrato la prima semifinale in un Masters 1000 a Miami, scopre che il suo ultimo avversario verso la finale non sarà Daniil Medvedev - che lo ha battuto due volte di recente ed era tra i favoriti per il titolo - ma lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Il numero 12 della classifica mondiale Atp ha battutto il russo - chiaramente in giornata no - con un perentorio 6-4 6-2, ornato dal repertorio di sfuriate e racchette spaccate del peggior Medvedev. Sinner e Bautista Agut si sono già affrontati al torneo di Dubai, due settimane fa: in quell'occasione vinse il giovane azzurro.

APPROFONDIMENTI TENNIS Fantastico Sinner, batte Bublik e vola in semifinale a Miami TENNIS Master 1000 Miami, Sinner favorito contro Bublik: i bookmaker lo... JANNIK SINNER Miami Open, l'altoatesino Jannik Sinner ai quarti di finale del torneo

Ultimo aggiornamento: 11:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA