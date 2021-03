Master 1000 Miami, Sinner favorito contro Bublik: i bookmaker lo danno vincente a 1,33

Questa sera l'altoatesino Jannik Sinner ritrova sulla sua strada il kazako Alexander Bublik. Dopo essere approdato per la prima volta ai quarti del Masters 1000 Miami - avendo battuto in due set il finlandese Ruusuvuori - il 19enne Sinner cercherà di arrivare in semifinale. L'altoatesino è ormai alla sua terza partecipazione in un torneo del circuito Masters 1000, e i bookmaker hanno pochi dubbi: gli analisti di Planetwin365 lo danno vincente a 1,33, contro il 3,13 assegnato a Bublik. A Dubai Sinner perse il primo set, stavolta l'esito più probabile è un 2-0 secco, a 1,93, mentre il successo al terzo è un'ipotesi da 3,99. Al momento l'azzurro è in posizione n°31 del ranking e 21° testa di serie, mentre Alexander Bublik è in 44a posizione Atp e 32a del seeding di Miami.

Lorenzo Sonego

Torneo finito, invece, per l'azzurro Lorenzo Sonego, che si ferma agli ottavi del torneo Atp di Miami. Il 25enne torinese n.34 del ranking e 24 del seeding ha ceduto in due set al greco Stefanos Tsitsipas, n.5 Atp e secondo favorito del torneo: il punteggio finale è di 2-6 6-7(2-7).

