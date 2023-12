Sinner contro Alcaraz, allenamento in Australia in vista del 2024

Momenti di grande tennis e intensità oggi in Australia dove alcuni appassionati di tennis hanno potuto ammirare da vicino Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. I due campioni si sono afforntati nell'Accademia Juan Carlos Ferrero, facendo qualche scambio per provare ad aumentare un po' il ritmo in vista del 2024. Nessun incontro vero e proprio, solo un esercizio di stile per i due che hanno intenzione di migliorarsi nel prossimo anno con lo spagnolo che crcherà di riconquistare il primo posto al mondo. L'altoatesino, invece, vuole ottenere il primo Major.

Tennis, dopo la Coppa Davis parte il tesseramento. Moltissime le agevolazioni della campagna «Tutto nelle tue mani»