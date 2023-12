Massimo Giunta continua a crescere, chiude il 2023 alla posizione 828 ATP

Dopo la finale raggiunta nel mese di eettembre, il giovane atleta si ripete nel mese di novembre con un'altra finale, sempre in Tunisia, persa solo dopo una lunga battaglia di oltre 3 ore al terzo set. Il traguardo raggiunto diventa ancora più evidente se si guarda alla chiusura della stagione agonistica del 2022, dove Massimo aveva chiuso nella posizione 1293 della classifica ATP. In soli 12 mesi ha scalato oltre 450 posizioni in classifica!

La promozione in A1

La ciliegina sulla torta è data dalla meritatissima promozione dell’Eur Sporting Club in serie A1, dove Massimo è tesserato, nonostante fosse in condizioni fisiche precarie, ha contribuito con la sua vittoria di domenica 10 dicembre, ai danni della compagine del Tennis Comunali Vicenza, a raggiungere questo prestigioso traguardo.

Ora un po’ di meritato riposo e da gennaio si riparte con la preparazione per la stagione 2024, con l’augurio che possa continuare il percorso di crescita che lo ha contraddistinto fino ad oggi.