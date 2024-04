Sinner incoronato da Becker: «In lui rivedo me stesso da giovane, adoro la sua mentalità»

Jannik Sinner appassiona non solo i giovani tennisti e i professionisti del momento, ma anche le lggende del passato. Per l'altoatesino è arrivato un incoronamento speciale, niente di meno che da Boris Becker in persona. Il tennista tedesco, che ha vinto tre volte Wimbledon, ha parlato in diretta da Madrid durante una conferenza stampa in occasione della 25ª edizione dei Laureus World Sports Awards. Nei prossimi giorni, il classe 2002 si esibirà sulla terra rossa della capitale spagnola, dove si terrà il Master 1000.

Atp Madrid 2024: quando c'è il sorteggio, regolamento e i prossimi avversari di Sinner

Becker incorona Sinner

«Adoro Sinner. In lui vedo me stesso da giovane». Così esordisce la leggenda del tennis che ha fatto del serve&volley il suo stile caratteristico. «Amo la sua attitudine mentale, che perda o che vinca - ha continuato Becker che ha confrontato il gioco di Jannik a quello di Alcaraz -. Non potrebbe essere più differente da Alcaraz per come giocano, ma hanno tutti e due un incredibile istinto di combattere fino all'ultimo e di coinvolgere il pubblico. Penso che Alcaraz sia più spettacolare, sia un grande colpitore, forse è più affascinante e riesce a raggiungere ci più il pubblico, ma Jannik di solito vince l'ultimo punto con il suo atteggiamento e il suo modo di stare in campo. Ha molta più potenza dell'anno scorso, è incredibile e sa giocare fino alla fine ed ha un senso della competizione innato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Infine, l'ex campione ha rivelato: «Con Sinner parlo in tedesco».