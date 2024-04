Atp Barcellona: Musetti e Vavassori in campo per il 2° turno, Nadal sfide De Minaur. Il programma completo

Prosegue l'Atp 500 di Barcellona che nella giornata di mercoledì 17 aprile vedrà due italiani in campo. Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori se la vedranno rispettivamente con Carballes Baena e Bautista Agut, entrambi spagnoli, nel secondo turno del torneo catalano.

Oggi sarà il turno anche di Rafa Nadal che, dopo aver battutto in due set l'azzurro Cobolli al ritorno in campo, se la vedrà con Alex De Minaur nel secondo turno del torneo della terra rossa che lo spagnolo conosce alla perfezione. Tra i big in campo anche Stefanos Tsitsipas, fresco di vittoria a Montecarlo, che sfiderà l'austriaco Sebastian Ofner.

Il programma completo di mercoledì 17 aprile

Vavassori-Bautista Agut: ore 11

Thompson-Munar: ore 12:20

Trungelliti-Jarry: ore 12.20

Muller-Ruud: ore 12:30

Lajovic-Humbert: ore 13:40

Musetti-Carballes Baena: ore 14

Marozsan-Van Assche: ore 15:30

Altmaier-Fils: ore 15:30

De Minaur-Nadal: ore 16

Ofner-Tsitsipas: ore 17:30

L'Atp di Barcellona è visibile in diretta su Sky, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Disponibile anche in streaming sull'app Sky Go.