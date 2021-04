Tennis, Roger Federer parteciperà al Roland Garros e al torneo di Ginevra

Roger Federer conferma la sua presenza al torneo Roland Garros. Lo ha annunciato il tennista svizzero questa mattina, e ha confermato che quest'anno parteciperà agli Open di Ginevra come warm-up del Grande Slam sul campo in terra battuta.

Da Djokovic a Nadal, ecco la lista dei big per gli Internazionali BNL d’Italia

APPROFONDIMENTI TENNIS Masters 1000 Montecarlo, è Tsitsipas il re di Monaco TENNIS Masters 1000 Monte Carlo: Rublev batte Ruud e vola in finale:... TENNIS Masters 1000 Montecarlo, eliminati a sorpresa Nadal e Fognini, in... SPORT Masters 1000 Montecarlo, Jannik Sinner batte Albert Ramos-Vinolas SPORT Australian Open, Sinner e Nadal danno spettacolo a calcio-tennis

«Felice di farvi sapere che giocherò a Ginevra e Parigi - ha twittato Federer - Fino ad allora, userò il tempo per allenarmi. Non vedo l'ora di giocare di nuovo in Svizzera». Il 20 volte vincitore del Grande Slam, che compirà 40 anni ad agosto, ha subito due interventi artroscopici al ginocchio destro lo scorso anno e ha saltato la stagione dopo l'Australian Open di gennaio.

Il Roland Garros slitta e il Foro Italico rischia di restare senza Federer

Hi everyone!

Happy to let you know that I will play Geneva🇨🇭 and Paris 🇫🇷. Until then I will use the time to train. Can’t wait to play in Switzerland again. ❤️🚀

— Roger Federer (@rogerfederer) April 18, 2021