Atp Montecarlo, Tsitsipas batte l'inglese Evans e vola in finale

Continua la corsa di Stefanos Tsitsipas all'Atp Masters 1000 di Montecarlo. Il greco - già numero 4 del seeding - è il primo finalista del torneo dopo aver battuto l'inglese Daniel Evans in due set. Il punteggio finale è di di 6-2, 6-1. L'altra semifinale si disputa tra il russo Rublev, che affronterà adesso il norvegese casper Ruud, il "giustiziere" di Fognini. Rublev si è infatti qualificato ai danni dello spagnolo Rafael Nadal, che è stato sconfitto per 6-2, 4-6, 6-2, vedendo così sfumare la possibilità di giocarsi la semifinale.

APPROFONDIMENTI TENNIS Masters 1000 Montecarlo, eliminati a sorpresa Nadal e Fognini, in... TENNIS Atp Montecarlo, Djokovic eliminato da Evans 6-4 7-5. Fognini e Nadal... TENNIS Atp Montecarlo, Djokovic batte Sinner: fuori anche Cecchinato, Caruso... TENNIS Sonego batte Djere dopo 3 ore di gioco e vince l'Atp 250 di... SPORT Masters 1000 Montecarlo, Jannik Sinner batte Albert Ramos-Vinolas

Stefanos Tsitsipas plays a great match to easily beat Dan Evans 6-2, 6-1 and reach the final in Monte Carlo.

That's his 3rd career Masters 1000 final, after losing Toront 2018 (Nadal) and Madrid 2019 (Djokovic).

[getty] pic.twitter.com/HgwKvqbUEe

— José Morgado (@josemorgado) April 17, 2021