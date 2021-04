Da Djokovic a Nadal, ecco la lista dei big per gli Internazionali BNL d’Italia

Novak Djokovic e Rafa Nadal, e anche Daniil Medvedev e tutte le altre stelle del circuito ATP, compresi i quattro azzurri nei primi 30 del ranking. E’ un concentrato di campioni l’entry-list maschile dell’edizione numero 78 degli Internazionali BNL d’Italia, in programma dal 9 al 16 maggio a Roma, diramata oggi. In cima il 33enne serbo, tornato a sedersi sul trono mondiale dopo il trionfo a Melbourne nel gennaio 2020, che con il successo nel settembre scorso al Foro Italico ha già iscritto cinque volte il suo nome nell’albo d’oro: nel 2008, 2011, 2014, 2015 e appunto 2020, oltre ad aver raggiunto la finale nel 2016 e 2017.

APPROFONDIMENTI TENNIS Atp Montecarlo, Musetti eliminato al primo turno. L'azzurro cede... TENNIS Atp Monte-Carlo, la pioggia ferma il torneo: rinviate tre partite tra...

Atp Montecarlo, Musetti eliminato al primo turno. L'azzurro cede a Karatsev per 6-3, 6-4

Atp Monte-Carlo, la pioggia ferma il torneo: rinviate tre partite tra cui Musetti-Karatsev



Insieme a Nole, uno dei grandi attesi protagonisti è ovviamente Rafael Nadal, numero 3 del ranking Atp e il giocatore più vincente sul “rosso”, superficie sulla quale ha conquistato 60 titoli (record) tra cui 13 Roland Garros e ben 9 trofei agli Internazionali BNL d’Italia (2019, 2018, 2013, 2012, 2010, 2009, 2007, 2006, 2005).

A sfidarli tutti i migliori, a partire dal russo Daniil Medvedev, finalista agli Australian Open e vincitore delle ultime Nitto ATP Finals a Londra, l’austriaco Dominic Thiem, campione degli ultimi US Open, il greco Stefanos Tsitsipas, il tedesco Alexander Zverev (campione dell’edizione 2017 e finalista l’anno successivo a Roma), l'altro russo Andrey Rublev, l'argentino Diego Schwartzman, finalista dell’edizione scorsa andata in scena in settembre, e il “padrone di casa” Matteo Berrettini.

L’entry-list riflette il prestigio e l’importanza dell’evento. Il campo di partecipazione del torneo vede iscritti 44 dei primi 45 giocatori della classifica maschile (unico assente il 39enne Roger Federer, la cui programmazione è ancora da definire al cento per cento).

L’ulteriore conferma che, nella fantastica cornice del Foro Italico, che certo non ha bisogno di presentazioni, si disputerà l’undicesima edizione combined di un evento che si può senz’altro definire il più importante torneo su terra battuta del mondo dopo il Roland Garros.

In attesa dell’assegnazione delle wild card, sono quattro i tennisti italiani ammessi di diritto al tabellone principale: oltre a Matteo Berrettini, numero 10 del ranking, sono Fabio Fognini, numero 18 Atp, che sulla terra ha vinto otto dei nove titoli Atp messi in carniere tra cui il Masters 1000 di Monte-Carlo nel 2019, Jannik Sinner, numero 22 Atp e recente finalista nel “1000” di Miami, e Lorenzo Sonego, balzato al 28° posto della classifica con il trionfo nel Sardegna Open a Cagliari.

Ecco la lista completa:

Djokovic, Novak SRB 1

Medvedev, Daniil RUS 2

Nadal, Rafael ESP 3

Thiem, Dominic AUT 4

Tsitsipas, Stefanos GRE 5

Zverev, Alexander GER 6

Rublev, Andrey RUS 8

Schwartzman, Diego ARG 9

Berrettini, Matteo ITA 10

Bautista Agut, Roberto ESP 11

Carreno Busta, Pablo ESP 12

Shapovalov, Denis CAN 13

Monfils, Gael FRA 14

Goffin, David BEL 15

Hurkacz, Hubert POL 16

Dimitrov, Grigor BUL 17

Fognini, Fabio ITA 18

Raonic, Milos CAN 19

Wawrinka, Stan SUI 20

Auger-Aliassime, Felix CAN 21

Sinner, Jannik ITA 22

Khachanov, Karen RUS 23

Garin, Cristian CHI 24

de Minaur, Alex AUS 25

Coric, Borna CRO 26

Ruud, Casper NOR 27

Sonego, Lorenzo ITA 28

Karatsev, Aslan RUS 29

Fritz, Taylor USA 30

Lajovic, Dusan SRB 31

Humbert, Ugo FRA 32

Evans, Daniel GBR 33

Mannarino, Adrian FRA 34

Paire, Benoit FRA 35

Basilashvili, Nikoloz GEO 36

Krajinovic, Filip SRB 37

Isner, John USA 38

Nishikori, Kei JPN 39

Fucsovics, Marton HUN 40

Struff, Jan-Lennard GER 41

Bublik, Alexander KAZ 42

Cilic, Marin CRO 43

Millman, John AUS 44

Opelka, Reilly USA 45

Ultimo aggiornamento: 00:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA