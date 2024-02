Jasmine Paolini in finale nel WTA 1000 di Dubai: battuta in due set Cirstea

Anche il tennis femminile si colora di azzurro. Jasmine Paolini ha staccato il pass per la finale WTA 1000 di Dubai, battendo in due set (6-2, 7-6) l'esperta tennista rumena Sorana Cirstea. Per la prima volta la giocatrice azzurra si ritrova in finale di una competizione così importante e adesso dovrà aspettare la vincente del match tra Swiatek e Kalisnkaya per scoprire la sua avversaria in finale che si disputerà sabato 24 febbraio.

Jasmine è la quarta tennista italiana di sempre ad ottenere questo traguardo dopo Flavia Pennetta, Sara Errani e Camilla Giorgi.

Le dichiarazioni di Jasmine Paolini

«Cirstea è una giocatrice fantastica, ha tirato vincenti su vincenti e mi sono preoccupata un pò perché era riuscita a fare una grande rimonta. Non avrei creduto di arrivare fino a qui, sono davvero felice. Ho vissuto un piccolo dramma alla fine ma è andata bene. Sicuramente è il momento migliore della mia carriera, 16 al mondo? Non posso crederci. Cercherò di giocare un grande match domani, sarà una gara molto dura».

Orario e dove vedere la finale

La finale del WTA 1000 di Dubai andrà in scena sabato 24 febbraio alle ore 16 e sarà visibile in diretta su Sky Sport (Sky Sport Tennis, canale 203) e in streaming su NOW.