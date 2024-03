Jasmine Paolini avanza agli Indian Wells: sconfitta Tathiana Maria

Jasmine Paolini , la talentuosa tennista italiana, ha ottenuto una vittoria decisiva contro la tedesca Tathiana Maria, classificata numero 46 nel ranking mondiale, con un convincente doppio 6-3. Questo trionfo le ha aperto le porte al terzo turno del prestigioso torneo di, il terzo evento WTA 1000 della stagione. Alla sua quarta apparizione in questo torneo californiano, Paolini, 28 anni, originaria di Castelnuovo di Garfagnana e attualmente numero 14 nella classifica WTA e tredicesima testa di serie, si prepara ad affrontare la russa Anna Kalinskaya. Questo incontro non sarà il primo tra le due: Paolini aveva già avuto la meglio su Kalinskaya qualche settimana fa, nella finale di Dubai, dove ha conquistato il suo primo trofeo WTA 1000. Per l'altra italiana in gara, Camila Giorgi , il torneo si è concluso prematuramente. Giorgi è stata sconfitta con il punteggio di 6-3, 7-5 dalla ceca Linda Noskova, numero 26 del ranking, che quest'anno ha raggiunto la semifinale a Brisbane e i quarti all'Australian Open. Questo match ha rappresentato il primo incontro diretto tra le due atlete.