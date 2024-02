Mondiali di Beach Soccer, l'Italia ribalta Tahiti 5-2 e vola in semifinale: adesso sfida alla Bielorussia

L'Italia di Emiliano Del Duca ci ha preso gusto. E adesso sogna l'oro. Gli azzurri di Beach Soccer sono in semifinale dopo aver eliminato Tahiti. Il prossimo impegno sarà contro la Bielorussia, che ha buttato fuori il Portogallo. Una vittoria in rimonta per gli azzurri, andati sotto subito nel primo tempo con due gol in meno di un minuto: quello di Teiarui e di Tetauira. Ed è stato fondamentale tornare sotto quando mancavano pochi secondi al termine della prima frazione: il gol che riacceso le speranze è stato quello di Giordani.

Ribaltone

Il preludio al ribaltone, tutto nella terza frazione.

Perché nella seconda l'Italia riesce "solamente" a rimettere le cose a posto in maniera definitiva ancora con Marco Giordani, attaccante del Montespaccato, Eccellenza laziale, che nello scorso autunno ha deciso l'Euroreo con una tripletta in finale. L'Italia risorge in maniera definitiva nella terza parte, come detto, con Bertacca che ci manda avanti per la prima volta durante il match, Gentilin allunga e chiude i conti Remedi ad un minuto dal termine. La semifinale, infine, è in programma sabato alle 16:30. Ad un passo dalla storia.

Mondiali Beach Soccer, Italia ko ai rigori contro gli Emirati Arabi ma prima nel girone: Tahiti ai quarti