Si ferma il sogno di Jasmine Paolini agli Australian Open: l'azzurra è stata sconfitta con un netto 6-4 6-2 dalla russa Anna Kalinskaya, che vola per la prima volta in carriera ai quarti in uno Slam. Paolini torna in Italia almeno conquistando il numero 24 Wta, suo miglior ranking.

