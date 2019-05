Internazionali, Osaka bis ok: «Mai capitato di giocare due volte in un giorno»

Soddisfatta per la seconda vittoria in giornata agli Internazionali. Ottimista per il prossimo turno. Naomi Osaka, numero 1 della classifica Wta, sorride in conferenza stampa: «E’ un po insolito per me perché non ho mai giocato due volte in un giorno. Ieri è stata una giornata faticosa, ma è andato tutto bene alla fine». Prima la vittoria 6-3 6-3 contro Dominika Cibulkova, slovacca numero 33 del ranking.

Poi il successo ancora per 6-3 6-3 contro la romena Mihaela Buzarnescu. «Cosa hai fatto per ammazzare il tempo tra una gara e l’altra?» le chiedono. «Ho guardato i video su YouTube» la risposta della nipponica. Partite convincenti per la tennista giapponese che vola ai quarti di finale dove incontrerà Kiki Bertens «che ora sembra più in forma di quanto non lo fosse qualche anno fa». Miglioramenti che riguardano anche lei stessa: «Qualcosa va meglio dell'anno scorso. Mi sento abbastanza bene. ovviamente cercando di migliorare sempre più sulla terra. Penso che con il passare degli anni, mi sentirò più a mio agio. Lo stesso vale per l’erba».

