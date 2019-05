Internazionali: Karolina Pliskova regina anche su Instagram

E’ molto attiva su Instagram la vincitrice degli Internazionali d’Italia, Karolina Pliskova, la tennista ceca, al numero 7 nel ranking ATP. 350 mila i followers a cui racconta la sua vita tra tennis, amici, famiglia e viaggi. E non manca tra vacanze in mari da sogno e spiagge dal sapore caraibico, qualche scatto sexy in cui la tennista mette in mostra il suo fisico atletico. C’è anche una posa artistica per la rivista Esquire, vestita in trasparenza di nero, in cui s’intravede il tatuaggio sulla gamba. In un’altra su una barca in shorts jeans e occhiali da sole, oppure in costume e cappello di paglia in mezzo al mare.



Non manca una posa sul campo da tennis, od una passeggiata in costume nell’acqua cristallina, o ritratta vicina agli scogli o mentre scende in una piscina. Per la nuova regina del Foro Italico, dopo la vittoria, si apre una nuova stagione di popolarità, che ciruamente sui social avrà la sua eco.