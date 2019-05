Nadal re di Roma per la nona volta: Djokovic si arrende in tre set

Rafa Nadal trionfa ancora sotto il cielo di Roma. Lo spagnolo, numero 2 del mondo e del tabellone, batte l’eterno rivale Novak Djokovic per 6-0 4-6 6-1 e leva il suo urlo di gioia nella aria capitolina per la nona volta in carriera. Per lo spagnolo si tratta del primo successo nel 2019: il record a Roma è sempre più attivo, undici finali, nove vittorie. Diventa “negativa” la bilancia del numero uno del mondo che invece si è giocato il titolo degli Internazionali in nove occasioni e, con il ko di ieri, ha un bilancio di 4 trionfi contro 5 sconfitte. E’ stata la sfida numero 54 nell’eterna rivalità tra i due fuoriclasse: il mancino di Manacor accorcia e ora è in svantaggio 26-28.



La partita, al di là de tre set, non ha avuto storia. Rafa parte a mille confeziona un 6-0 velocissima che, se non altro, ha il merito di scuotere l'orgoglio di Djokovic oltre la stanchezza accumulata nelle due sfide contro Del Potro e Schwartzman. E sulla forza dei nervi Nole riesce a stare incollato a Nadal fino al 5-4, quando da campione vero fa il break - il suo unico nel match - e porta a casa il set. Ma il serbo sembra davvero non averne più e così, nel set decisivo, si ripropone il copione del primo, con Nadal a picchiare sui due lati del campo e il numero uno del mondo generosissimo nel provare a ribattere. Ma oggi, almeno per oggi, non ce n'è. I due, anche nelle parole a caldo post match, si danno appuntamento a Parigi.

Ultimo aggiornamento: 18:58

