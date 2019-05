Internazionali: ecco come richiedere il rimborso dei biglietti di mercoledì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Durante la tradizione conferenza stampa di fine torneo, La Federazione Italiana Tennis ha comunicato ufficialmente le modalità per richiedere il rimborso dei biglietti della giornata di mercoledì, non disputatasi a causa della pioggia. I biglietti rimborsabili sono solo quelli che non sono stati utilizzati il giorno successivo, giovedì 16 maggio.BIGLIETTI ACQUISTATI PRESSO LA BIGLIETTERIA CENTRALE1. BIGLIETTI ACQUISTATI SUL SITO DELLA BIGLIETTERIA CENTRALE(ticketing.internazionalibnlditalia.com). I biglietti acquistati on line sul sito internazionalibnlditalia.com saranno rimborsati (esclusi i diritti di prevendita), con le modalità che verranno pubblicate sul sito ufficiale della Federazione Italiana Tennis il prossimo 21 maggio.2. BIGLIETTI ACQUISTATI DI PERSONA PRESSO LA BIGLIETTERIA CENTRALE O PRESSO LE BIGLIETTERIE ALL’INGRESSO DELL’IMPIANTOI biglietti acquistati nelle biglietterie del Foro Italico, saranno rimborsati (esclusi i diritti di prevendita), con le modalità che verranno pubblicate sul sul sito ufficiale della FIT il prossimo 21 maggio.BIGLIETTI ACQUISTATI SU TICKETONE1. BIGLIETTI ACQUISTATI PRESSO I PUNTI VENDITA TICKETONE:Il rimborso potrà essere richiesto presso il Punto Vendita in cui è stato effettuato entro e non oltre il 16 giugno.2. BIGLIETTI ACQUISTATI SUL SITO WWW.TICKETONE.IT O TRAMITE CALL CENTER:I biglietti acquistati on line sul sito TicketOne o telefonicamente tramite i Call Center verranno rimborsati totalmente (compresi i diritti di prevendita), escludendo unicamente le commissioni di servizio e gli eventuali servizi di spedizione già effettuati e fatturati, ed eventuali altri servizi acquistati, come da modalità regolamentata neitermini e condizioni di acquisto del sito.3. Biglietti acquistati con ritiro sul luogo dell'evento (+ stampa@casa):Il rimborso verrà effettuato mediante riaccredito sulla carta utilizzata per l'acquisto o altro metodo di pagamento utilizzato in fase di acquisto. L'operazione di riaccredito sarà effettuata entro 30 giorni e la visibilità del riaccredito sarà possibile dal mese successivo.4. Biglietti acquistati con spedizione tramite corriere espresso:Il cliente dovrà spedire i biglietti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre il 16 giugno p.v. (data timbro postale) presso:TicketOne S.p.A.Via Vittor Pisani 1920124 MilanoC.a. Divisione Commercio ElettronicoIl rimborso verrà effettuato mediante riaccredito sulla carta utilizzata per l'acquisto o altro metodo di pagamento utilizzato in fase di acquisto. Tale operazione di riaccredito avrà inizio a partite dal ricevimento della raccomandata e dalla verifica del suo contenuto. La visibilità del riaccredito sarà possibile dal mese successivo.Tutti coloro che hanno acquistato i biglietti on-line sul sito TicketOne o telefonicamentetramite i Call Center TicketOne riceveranno all'indirizzo indicato in fase d'acquisto l'email del Customer Care di TicketOne contenente tutte le modalità specifiche per il rimborso. Chi non dovesse riceverla o avesse bisogno di ulteriori informazioni è pregato di utilizzare il form ''Contattaci'' che si trova all'indirizzo https://www.ticketone.it/help.