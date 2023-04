Berrettini si ritira dall'Atp di Montecarlo: «Stavo tornando ai miei livelli, così è dura»

Matteo Berrettini si ritira dal torneo di Montecarlo, terzo Master 1000 della stagione, a causa di una lesione di secondo grado agli addominali obliqui. Il tennista romano ha scritto su Instagram:. «Non so da dove cominciare... stavo finalmente trovando il mio livello e tornando dove volevo essere... così è dura», il posto di Berrettini, che nell'ultimo anno ha patito diversi infortuni. Nel pomeriggio avrebbe dovuto affrontare il danese Rune negli ottavi.



Cosa ha detto Matteo Berrettini

Sul suo profilo Instagram il tennista ha scritto un messaggio in inglese: «Non so da dove cominciare.... Stavo finalmente ritrovando il mio livello e tornando dove volevo essere....questa è una partita difficile. Sono molto dispiaciuto di annunciare che non potrò giocare il mio match di oggi a Monte Carlo. Ho sentito un dolore agli obliqui durante il match di ieri. Il dolore è peggiorato notevolmente durante la notte. Dopo aver consultato il mio staff medico, abbiamo deciso di sottopormi a una risonanza magnetica questa mattina. Ho uno strappo di secondo grado nel muscolo obliquo interno. Non potrò mai ringraziarvi abbastanza per il vostro sostegno. Significa molto ed è ciò che mi fa superare questi momenti difficili».

I commenti sui social

«La Satta ti sta completamente esaurendo», scrive un utente su Instagram mentre un altro sottolinea: «Sese per me è la Satta che gli fa sentire dolori: un altro talento stroncato dalla fessa». «Avete rotto il c***o con sta storia della Satta, a casa mia si chiama rosicare male», esplicita un utente del social di Zuckerberg. La maggioparte dei commenti, esclusi quelli sulla partner Melissa Satta, sono di rincuoro nei confronti del giovane tennista italiano: «Siamo sempre con te Matt. Tornerai più forte di prima e questo è sicuro».

La qualificazione

Matteo Berrettini si è qualificato agli ottavi di finale, come Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, al Masters 1000 Atp di Montecarlo. Il campione romano si è imposto in rimonta 7-5, 6-7 (1-7), 4-6 in due ore e 43' minuti, sull'argentino Francisco Cerundolo, numero 33 del ranking. L'azzurro, n.22 Atp, avrebbe dovut affrontare il danese Holger Rune, numero sei del seeding, che ha battuto in due set 6-2, 6-4 l'austriaco Dominic Thiem. Ma non sarà così.

BREAKING 🚨



Matteo Berrettini withdraws from Monte Carlo due to injury.



He has a grade 2 tear in his internal oblique muscle.



Rune moves to the quarter-finals. pic.twitter.com/f2x8xHcxa3 — Relevant Tennis (@RelevantTennis) April 13, 2023

Gli altri italiani qualificati e non solo

Tre italiani agli ottavi di finale a Montecarlo. Dopo le qualificazioni di Musetti e Sinner, in serata era arrivata anche quella di Matteo Berrettini che ha impiegato 2 ore e 42 minuti per battere Francisco Cerundolo con il punteggio di 5-7, 7-6, 6-4. Una vittoria di testa e cuore per il romano che è riuscito a non staccare la spina nonostante il blackout del primo set, perso da 5-0 a 7-5. Berrettini è rimasto attaccato al match e, dopo il secondo set vinto al tie break, ha chiuso nel terzo parziale grazie al break conquistato nel quinto gioco e conquistando l'accesso agli ottavi di finale dove avrebbe dovuto affrontare il danese Holger Rune.

Non fa troppa fatica Lorenzo Musetti a staccare il pass per gli ottavi. Il 21enne di Carrara, n.21 del ranking e 16 del seeding, si è aggiudicato in scioltezza per 6-0 6-0, in appena 50 minuti di partita, il derby azzurro di secondo turno contro Luca Nardi, 19enne di Pesaro, n.159 del ranking, promosso dalle qualificazioni. Troppa la differenza vista in campo, ben superiore a quella prevedibile: Musetti vince complessivamente 52 punti contro i 19 di Nardi. Domani negli ottavi Musetti troverà dall'altra parte della rete il serbo Novak Djokovic, n.1 del tennis mondiale.

Ottavi di finale anche per Jannik Sinner. Decisivo il ritiro di Diego Schwartzman a causa di un problema alla spalla, con il numero 8 del mondo avanti nel punteggio 6-0, 3-1. Partita a senso unico, condizionata ovviamente dal guaio fisico dell'argentino, che ha chiesto l'intervento del fisioterapista già sul finale del primo parziale, provando a proseguire ma arrendendosi poco dopo. Sinner affronterà giovedì in ottavi di finale il polacco Hubert Hurkacz, testa di serie numero 10 del seeding.

«Sarà un match duro - spiega l'altoatesino - e ci saranno dei game di servizio, soprattutto suoi, dove si giocherà poco. Hubert serve bene, dunque l'obiettivo sarà entrare in ritmo. Come primo match speravo in una partita lottata che mi sarebbe servita proprio per questa ragione, ora vedremo cosa riuscirò a fare avendo giocato così poco. Il servizio, in ogni caso, sarà determinante per determinare da che parte andrà il match».

Niente da fare invece per Lorenzo Sonego. Il piemontese esce sconfitto 6-3 6-2 dalla sfida con Daniil Medvedev, con il russo che agli ottavi affronterà il tedesco Alexander Zverev. Medvedev, nei primi game un pò piccato contro i tifosi in gran parte italiani sul Campo Ranieri III, sale subito 3-0 e rimane praticamente intoccabile al servizio. Sonego negli ultimi game del primo set riesce ad allungare gli scambi, trascinato anche dal pubblico, ma non a invertire l'esito del parziale. Il sogno di una seconda rimonta consecutiva si trasforma presto in una missione impossibile. Sonego è infatti il primo a perdere il servizio nel secondo set. È il terzo gioco che decide il match, complice un doppio fallo sulla palla break. La partita di fatto si chiude qui.