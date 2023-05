Internazionali tennis, Totti e Sinner: sfida a padel tra le due star del Foro Italico

Francesco Totti e Jannik Sinner sono arrivati al campo padel, di fronte all'Ostello della Gioventù, circondati - appunto - da un centinaio di bambini in festa. Le scolaresche presenti all'evento organizzato per presentare il Bnl Italy Major Premier Padel che si terrà a Roma dal 10 al 16 luglio, hanno intonato cori per l'ex capitano della Roma. Tra questi un grande classico "Roma, Roma, Roma" di Antonello Venditti e uno spontaneo "Totti, Totti, Totti". Una bambina è scoppiata anche in lacrime, tanta l'emozione di vedere il "Capitano". Insieme a lui pure Sinner (nessun omaggio canoro personalizzato per lui ma tanti applausi) che in questi giorni sta cercando di conquistare il cuore dei romani, prendendo spunto dalla venerazione eterna dei romanisti per il loro "10".

Totti: «Giocare a padel fa bene»

«E bello svegliarsi la mattina e pensare di andare a giocare a Padel, ti fa star bene. È uno sport divertente, accessibile a tutti anche ai bambini». Parola di Francesco Totti che a margine degli Internazionali di Italia ha giocato un match di padel con Sinner. «Jannik - afferma l'ex capitano della Roma a Sky - È molto preparato fisicamente ed ha una gran testa, sa già prima dove arriva la pallina». Presente all'evento al Foro Italico anche Luigi Carraro, presidente della Federazione Internazionale Padel: «La Spagna e i paesi sudamericani sono avanti in questo sport ma anche noi stiamo arrivando e l'Italia sta dicendo la sua.

In futuro ci saremo sempre di più»

Padel, che sfida tra Sinner e Totti

Jannik Sinner è apparso piuttosto divertito nella sfida con la racchetta di padel a Francesco Totti. L'ex capitano della Roma, che qualche minuto prima si era affacciato al centrale per vedere la sfida Marozsan-Alcaraz, è un grande appassionato di questa disciplina. Puntualissimi, i due sono scesi in campo alle 14.15 nel piazzale da cui si accede alla Sala delle Armi. La sfida era in realtà un doppio. Insieme a Sinner e Totti, infatti, c'erano anche Michele Bruno, oro europeo nel 2019, e e Giulio Graziotti, tra i convocati per i Giochi Olimpici Europei di Cracovia. Un'occasione importante questa. L'idea era infatti quella di lanciare nel miglior modo possibile e con gli attori più importante del mondo dello sport il Bnl Italy Major Premier Padel. Si tratta del primo torneo combined nella storia del circuito nato l'anno scorso e sostenuto dalla Professional Padel Association (PPA) e dal Qatar Sports Investments (QSI). Il torneo è in programma dall'8 al 16 luglio. L'Italia si conferma così uno dei pilastri del circuito internazionale Premier Padel. Oltre ad organizzare al Foro Italico uno dei quattro Major, gli «Slam» del padel (gli altri si disputano a Doha, al Roland Garros, e a Monterrey, in Messico), è stato infatti confermato anche l'appuntamento di Milano (categoria P1), capace di fare il pieno nella prima edizione sul campo dell'Allianz Cloud, che si giocherà dal 4 al 10 dicembre