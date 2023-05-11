Internazionali Tennis, il programma di venerdì 12 maggio: partite e orari

Giornata ricca di incontri ed emozioni quella del 12 maggio agli Internazionali Bnl d'Italia a Roma. Su tutti l'esordio di Sinner e quello di Djokovic. Ma anche molti altri italiani in campo. Di seguito il programma degli incontri.
CAMPO CENTRALE
INIZIO ALLE ORE 11 11:00: T. KOKKINAKIS - J. SINNER
NON PRIMA DELLE 13:00: I.SWIATEK - A.PAVLYUCHENKOVA
SEGUITO DA: O. JABEUR - P. BADOSA
NON PRIMA DELLE 19:00: N.DJOKOVIC - T.ETCHEVERRY
NON PRIMA DELLE 20:30: J.PAOLINI - E.RYBAKINA
GRAND STAND ARENA
INIZIO ALLE ORE 11:00: F.AUGER-ALIASSIME - A.POPYRIN
SEGUITO DA: S.WAWRINKA - G.DIMITROV
SEGUITO DA: S.CIRSTEA - J.OSTAPENKO
SEGUITO DA: A.FILS - H.RUNE
NON PRIMA DELLE 19:00: M.VONDROUSOVA - B.ANDREESCU
PIETRANGELI
INIZIO ALLE ORE 11:00: M.SAKKARI - B.STRYCOVA
SEGUITO DA: M.TREVISAN - K.MUCHOVA
SEGUITO DA: M.KECMANOVIC - F.FOGNINI
SEGUITO DA: C.GIORGI - E.ALEXANDROVA
SEGUITO DA: C.RUUD - A.RINDERKNECH
CAMPO 12
INIZIO ALLE ORE 11:00: A.MULLER - C.NORRIE
SEGUITO DA: A.DE MINAUR - M.FUCSOVICS
SEGUITO DA: R.SAFIULLIN - S.KORDA
SEGUITO DA: B.KREJCIKOVA - D.KOVINIC
SEGUITO DA: L.PIGATO - D.KASATKINA
CAMPO 1
INIZIO ALLE ORE 11:00: A.KONTAVEIT - L.SAMSONOVA
SEGUITO DA: D.VEKIC - A.SASNOVICH
SEGUITO DA: K.KHACHANOV - G.BARRERE
SEGUITO DA: A.BUBLIK - B.SHELTON
SEGUITO DA: N.MAHUT - F.MARTIN
SEGUITO DA: I.DODIG - A.KRAJICEK
CAMPO 2
INIZIO ALLE ORE 11:00: Y.WU - F.CERUNDOLO
SEGUITO DA: A.SHEVCHENKO - S.BAEZ
SEGUITO DA: B.VAN DE ZANDSCHULP - L.DJERE
SEGUITO DA: C.GARIN - T.PAUL
SEGUITO DA: H.NYS - J.ZIELINSKI
M.CRESSY - D.VEGA HERNANDEZ
CAMPO 3
INIZIO ALLE ORE 11:00: J.TEICHMANN - J.GRABHER
SEGUITO DA: C.LIU - M.KOSTYUK
SEGUITO DA: E.MERTENS - A.KALINSKAYA
SEGUITO DA: L.TSURENKO - B.PERA
SEGUITO DA: A.MUHAMMAD - G.OLMOS
T.BABOS - A.DANILINA
CAMPO 4
INIZIO ALLE ORE 11:00: K.KRAWIETZ - T.PUETZ
M.MELO - A.ZVEREV
NON PRIMA DELLE 12:30: C.GAUFF - J.PEGULA
O.KALASHNIKOVA -Y.SIZIKOVA
SEGUITO DA: A.PELLEGRINO - A.VAVASSORI
A.DAVIDOVICH FOKINA -H.HURKACZ
12:30: V.KUDERMETOVA - A.PAVLYUCHENKOVA
V.AZARENKA - B.HADDAD MAIA
SEGUITO DA: G.DABROWSKI -L.STEFANI
M.BOUZKOVA - B.MATTEK-SANDS
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