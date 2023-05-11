Internazionali Tennis, il programma di venerdì 12 maggio: partite e orari

In campo anche Sinner e Djokovic

Internazionali Tennis, il programma di venerdì 12 maggio: partite e orari
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Giovedì 11 Maggio 2023, 21:46

Giornata ricca di incontri ed emozioni quella del 12 maggio agli Internazionali Bnl d'Italia a Roma. Su tutti l'esordio di Sinner e quello di Djokovic. Ma anche molti altri italiani in campo. Di seguito il programma degli incontri.

CAMPO CENTRALE

INIZIO ALLE ORE 11 11:00: T. KOKKINAKIS - J. SINNER

NON PRIMA DELLE 13:00: I.SWIATEK -  A.PAVLYUCHENKOVA

SEGUITO DA: O. JABEUR - P. BADOSA

NON PRIMA DELLE 19:00: N.DJOKOVIC - T.ETCHEVERRY

NON PRIMA DELLE 20:30: J.PAOLINI -  E.RYBAKINA

GRAND STAND ARENA

INIZIO ALLE ORE 11:00: F.AUGER-ALIASSIME -  A.POPYRIN

SEGUITO DA: S.WAWRINKA - G.DIMITROV

SEGUITO DA: S.CIRSTEA - J.OSTAPENKO

SEGUITO DA: A.FILS - H.RUNE

NON PRIMA DELLE 19:00: M.VONDROUSOVA -  B.ANDREESCU

PIETRANGELI

INIZIO ALLE ORE 11:00: M.SAKKARI - B.STRYCOVA

SEGUITO DA: M.TREVISAN - K.MUCHOVA

SEGUITO DA: M.KECMANOVIC -  F.FOGNINI

SEGUITO DA: C.GIORGI -  E.ALEXANDROVA

SEGUITO DA: C.RUUD - A.RINDERKNECH

CAMPO 12

INIZIO ALLE ORE 11:00: A.MULLER -  C.NORRIE

SEGUITO DA: A.DE MINAUR -  M.FUCSOVICS

SEGUITO DA: R.SAFIULLIN - S.KORDA

SEGUITO DA: B.KREJCIKOVA -  D.KOVINIC

SEGUITO DA: L.PIGATO - D.KASATKINA
 

CAMPO 1

INIZIO ALLE ORE 11:00: A.KONTAVEIT -  L.SAMSONOVA

SEGUITO DA: D.VEKIC - A.SASNOVICH

SEGUITO DA: K.KHACHANOV -  G.BARRERE

SEGUITO DA: A.BUBLIK - B.SHELTON

SEGUITO DA: N.MAHUT - F.MARTIN

SEGUITO DA: I.DODIG - A.KRAJICEK

CAMPO 2

INIZIO ALLE ORE 11:00: Y.WU -  F.CERUNDOLO

SEGUITO DA: A.SHEVCHENKO - S.BAEZ

SEGUITO DA: B.VAN DE ZANDSCHULP -  L.DJERE

SEGUITO DA: C.GARIN - T.PAUL

SEGUITO DA: H.NYS  - J.ZIELINSKI
M.CRESSY - D.VEGA HERNANDEZ

CAMPO 3

 

INIZIO ALLE ORE 11:00: J.TEICHMANN -  J.GRABHER

SEGUITO DA: C.LIU -  M.KOSTYUK

SEGUITO DA: E.MERTENS - A.KALINSKAYA

SEGUITO DA: L.TSURENKO - B.PERA

SEGUITO DA: A.MUHAMMAD - G.OLMOS
T.BABOS - A.DANILINA

CAMPO 4

INIZIO ALLE ORE 11:00: K.KRAWIETZ - T.PUETZ

M.MELO - A.ZVEREV


NON PRIMA DELLE 12:30: C.GAUFF - J.PEGULA

O.KALASHNIKOVA -Y.SIZIKOVA


SEGUITO DA: A.PELLEGRINO - A.VAVASSORI

A.DAVIDOVICH FOKINA -H.HURKACZ

12:30: V.KUDERMETOVA - A.PAVLYUCHENKOVA
V.AZARENKA - B.HADDAD MAIA


SEGUITO DA: G.DABROWSKI -L.STEFANI
M.BOUZKOVA - B.MATTEK-SANDS

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