Internazionali Tennis, il programma di mercoledì 10 maggio: partite e orari

Si entra nel vivo. E arrivano anche i primi big. Mercoledì 10 maggio, a Roma il programma è ricco. E sarà così fino al termine di questa ottantesima edizione degli Internazionali d'Italia. Si parte domattina, con i primi match in programma alle 11:00. Poi, il secondo turno di gare è in programma dalle 19:00. Ecco, di seguito, il programma completo della giornata. Con un match non male in programma in serata: sì, subito Fognini-Murray.

CENTER COURT

Ore 11,00: Ivashka-Wawrinka

Non prima delle 19,00: Fognini-Murray

GRAND STAND ARENA

Ore 11,00: Van Assche-Etcheverry

A seguire: Gasquet-Wu

A seguire: Cobolli-Rinderknech

PIETRANGELI

Ore 11,00: Martinez-Bublik

A seguire: Nakashima-Barrere

CAMPO 12

Ore 11,00: Baez-Varillas

A seguire: Cachin-Garin

A seguire: Popyrin-O'Connell

CAMPO 2

Ore 11,00: Krajnovic-Fucsovic

A seguire: Lestienne-Djere

A seguire: Edmund-Muller

A seguire: Munar-Kokkinaris

CAMPO 4

Ore 11,00: Cerundolo-Fils

A seguire: Safiullin-Giron