Tennis, Internazionali Roma: il romano Cobolli conquista il tabellone principale, impresa di Napolitano. Tutti i qualificati

Chi ben comincia, è a metà dell’opera: Flavio Cobolli entra meritatamente nel tabellone principale degli Internazionali d’Italia grazie alla vittoria in rimonta sullo statunitense Emilio Nava (4-6, 7-6, 7-5), un successo doppio visto che il classe 2002 è romano ed è cresciuto con il mito del Foro Italico.

Flavio, che rimonta! Anche Napolitano al main draw

Quella di Flavio è l’impresa più bella per gli appassionati capitolini. Dopo aver perso il primo set in 44 minuti cedendo il servizio soltanto all’ultimo game, il decimo, Cobolli vince il secondo set al tie-break (in cui si era portato avanti 5-1). Spinto dal tifo caldissimo del campo 2, Flavio si è guadagnato quattro palle break tra il settimo e il nono gioco del set decisivo, chiudendo al meglio. “Speriamo che il mio cammino al Foro si possa interrompere il più tardi possibile – le sue parole in conferenza stampa – Ho sofferto durante il match ma ne sono uscito da giocatore: questa vittoria può darmi grandissima forza per le prossime partite. Credo di aver gestito le difficoltà con grande maturità, mi porterò dentro questa partita per molto tempo”. La giornata di oggi se la ricorderà a lungo anche Stefano Napolitano: in campo come wild card, anche lui vince in rimonta, superando il tedesco Maximilian Marterer (4-6 7-5 7-5 in 2 ore e 29).

L’atleta di Biella annulla due palle break sul 2-3 nel secondo set, poi dà spettacolo nel terzo: in vantaggio 5-2, viene raggiunto sul 5-5, ma strappa la battuta al rivale e s’impone. 7-5.

Gli altri uomini eliminati

La mattinata azzurra non era cominciata benissimo, con tre italiani eliminati alle qualificazioni. Franco Agamenone è stato il primo a lasciare il Foro, strapazzato 6-0 6-1 dal francese Alexandre Muller. Anche Francesco Maestrelli si era arreso allo spagnolo Pedro Martinez (6-0 6-2). Andrea Pellegrino, invece, nel pomeriggio crolla nel primo set con l’australiano Alexei Popyrin per poi tenere duro nel secondo, cedendo solo al tie break (6-0 7-6).

Donne, Paolini vince al debutto. Esulta Pigato

Lisa Pigato ha un sorriso a 32 denti a fine giornata: la bergamasca vince all’esordio assoluto nel tabellone principale di Roma, piegando la connazionale Diletta Cherubini in un derby tutto italiano. 7-5, 2-6, 6-3 il punteggio dopo 2 ore e 25 minuti, con Pigato perfetta nel primo set a recuperare un break di ritardo. La numero 483 del mondo, gelida al servizio, al secondo turno troverà Daria Kasatkina, testa di serie numero 8 e rivale sulla carta superiore. Attenzione però al suo stato di forma: in questo 2023 non ha brillato... Gode anche Jasmine Paolini: la toscana, avversaria nel primo turno di Xinyu Wang, vince 6-4 6-7 6-2, rimanendo sempre in partita anche nei momenti peggiori. Al terzo set la numero 60 del mondo sembra poter prendere il largo, ma Jasmine non le dà tregua e passa il turno. “Vincere qui è speciale, questo è un pubblico fantastico”. Ora il prossimo passo sarà la super sfida con la russa Elena Rybakina, n.7 del ranking e del seeding. Al Centrale, invece Lucrezia Stefanini cede il passo dopo 2 ore e 29 minuti con un’altra cinese, la quasi omonima Xiyu Wang: onore però a Lucrezia, sconfitta 7-6 7-6 da una delle atlete più in crescita in questo momento. Fuori infine l’altra azzurra Dalila Spiteri contro la statunitense McNally (6-0, 6-1).