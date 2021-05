Covid, bollettino oggi 10 maggio: 108 nuovi casi in provincia di Latina

Sono 108 i nuovi casi di contagio al coronavirus riscontrati in provincia di Latina, come riporta il bollettino di oggi, 10 maggio, della Asl di Latina. Torna ad essere il capoluogo la città con più nuovi casi (21), seguita da Aprilia (15) e Terracina (14 casi). Seguono poi Sezze (9), Sabaudia (8) e Fondi e Cisterna (7). Fortunatamente non ci sono state nuove vittime.

Questa la mappa completa dei contagi:



Fortunatamente solo 4 i ricoveri al Goretti nelle ultime 24 ore. Sono 149 i guariti. Mentre domenica il numero delle vaccinazioni effettuate è sceso a 2323.

Ultimo aggiornamento: 15:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA