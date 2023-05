Internazionali tennis, Kalinina in lacrime: infortunio e ritiro, vince la Rybakina

Anhelina Kalinina costretta al ritiro. La tennista ucraina si è infortunata nel secondo set sull'1-0 per Elena Rybakina che, dunque, vince gli Internazionali BNL d'Italia femminili. La Kalinina, sostenuta fin dall'inizio del torneo dal pubblico del Foro Italico, si è fermata e non è servito l'intervenuto del medico. La tennista, in lacrime, ha fatto capire fin dall'inizio di non poter continuare. E' stata la stessa Kalinina poi ad andare a salutare l'avversaria in un abbraccio immortalato dalle telecamere. Subito dopo anche l'allenatore della kazaka è andato dal collega coach della Kalinina consolandolo.

Finale femminile degli internazionali di tennis

Peccato perché la finale era davvero entusiasmante.Tanta attesa per vedere questa finale che, purtroppo, si è conclusa anzitempo a causa della lesione alla coscia sinistra della Kalinina. Quest'ultima, già dopo un paio di game, aveva mostrato qualche difficoltà fisica che, dopo un'ora, l'ha costretta allo stop. Fino a quel momento il risultato era 6-4; 1-0 per la Rybakina che, a fine match, ha consolato l'avversaria ringraziandola davanti al pubblico.