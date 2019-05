Sonego esce tra gli applausi: Khachanov vince in tre set

Lotta, recupera, spera, ma alla fine si arrende ed esce comunque tra gli applausi della Grandstand Arena. Si ferma al primo turno degli Internazionali Bnl d'Italia Lorenzo Sonego, ma saluta con l'onore delle armi. Il russo Karen Khachanov, numero 13 del mondo e undicesima testa di serie, vendica l'amarissima sconfitta di Montecarlo, quando il torinese, wild card al Foro Italico, lo aveva estromesso al secondo turno. Vince 6-3 6-7 6-3 Khachanov che, al match point trasformato, esulta portandosi la mano all'orecchio per “sfidare” il pubblico romano che aveva sostenuto con calore Sonego. Il risultato? Una valanga di fischi per il vincitore, con l'ovazione tutta per il giovane azzurro che comunque conferma la sua crescita giocando alla pari con un top 15.



