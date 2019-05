​​Internazionali, si rompe tubo per innaffiare il campo: match di Sonego sospeso per l'asciugatura

Nel match tra Lorenzo Sonego e Karen Khachanov, s’interpone un terzo avversario: l’acqua. Stavolta non è colpa della pioggia, che in questi giorni sta minacciando gli Internazionali al Foro Italico. Ma la rottura improvvisa di un tubo utilizzato per innaffiare il campo che in pochi minuti ha allagato una piccola parte del campo della Grand Stand Arena. Sono da poco passate le 14, i due tennisti si stanno riscaldando e sono ormai pronti per l’inizio della partita. Ma uno dei tubi per innaffiare si rompe all’improvviso e la terra si trasforma in fango. Per fortuna l’intervento tempestivo degli addetti riesce ad interrompere il flusso di acqua. Qualche minuto di pausa per permettere di asciugarlo (spargendo un po' di terra rossa) ed il match tra il torinese Sonego, 67° Atp ed il russo Khachanov, 13° Atp, riprende il suo corso.



Ultimo aggiornamento: 16:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA