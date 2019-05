Stesso look per Sonego e Khachanov: il pubblico si confonde e li scambia

La rete come uno specchio che riflette la propria immagine. La sfida tra Lorenzo Sonego e Karen Khachanov è solo l’ultima delle partite in cui i giocatori sfoggiano lo stesso look. Cappellino e pantaloncini tendenti al blu. Maglia arancione per catturare ancor di più l’attenzione del pubblico. Alla Grandstand Arena sembrano due gocce d'acqua il torinese e il russo, che rispetto all’italiano indossa una t-shirt con un colletto più evidente. Insomma, gli sponsor tecnici dei due tennisti hanno sposato la stessa filosofia, peccando in fantasia. Del resto che l’arancione e il blu fossero i colori dominanti del tennis negli ultimi mesi si era capito a già a Madrid nel derby canadese tra Shapovalov e Felix Auger-Aliassime. Le scelte cromatiche hanno messo in difficoltà gli spettatori, soprattutto quelli davanti alla tv. Difficile distinguere al primo impatto i giocatori vestiti uguali. La sensazione è che scene del genere si vedranno anche al Roland Garros, con buona pace del pubblico.

