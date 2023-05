Internazionali tennis, troppi errori per Fognini: passa il danese Rune 6-4; 6-2

Fabio Fognini non riesce a superare il talento Holger Rune e viene eliminato dagli Internazionali BNL d'Italia. Ma più che il danese, sono stati gli errori dell'azzurro a favorire il 6-4; 6-2 finale. Il pubblico ha provato a sostenere Fognini, nervoso già nei primi punti e poi, nonostante alcuni momenti di grande tennis, definitivamente fuori dal match. In tribuna anche Flavia Pennetta per un'impresa che non si è concretizzata. Al Foro Italico però i tifosi hanno visto un Fognini ancora in grado di dire la sua nel circuito. Rune agli ottavi di finale affronterà Alexei Popyrin.