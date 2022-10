Atp Napoli, Fognini batte Grenier e festeggia tuffandosi a mare

Fabio Fognini dopo la vittoria sul francese, Hugo Grenier, ha approfittato del caldo fuori stagione per festeggiare con un tuffo a mare nel Golfo di Napoli.

Sinner batte in rimonta Alcaraz alla finale dell'Atp di Umago: per l'azzurro è il sesto titolo in carriera

Fognini-Grenier: la gara

Fognini, che nel primo turno del torneo Atp di Napoli ha sconfitto in tre set il francese Grenier, col punteggio di 6-4; 3-6; 6-3 in circa tre ore di gioco, ha voluto festeggiare in maniera insolita. Dopo la stretta di mano, di rito, all'avversario, a fine match ha attraversato la strada, si è sfilato la maglietta e si è tuffato dagli scogli nello spendido mare partenopeo, destando non poca preoccupazione nel suo staff, in ansia per la sua salute.

L'incontro dell'azzurro, programmato inizialmente per ieri sera, era stato rinviato a oggi a causa dell'umidità che dopo una certa ora rende scivolosi i campi in sintetico allestiti sul lungomare partenopeo. Il ritorno di Fognini campo è programmato nel tardo pomeriggio per affrontare la testa di serie numero 1 del seeding, lo spagnolo Pablo Carreno Busta.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sposi: chi è don Antonio Genovese, il prete che celebra le nozze