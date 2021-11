Tanti auguri per la quinta "F"!. Dopo Federico e Farah, in casa di Flavia Pennetta e Fabio Fognini: è nata venerdì pomeriggio, a Barcellona, la terzogenita della coppia del tennis italiano, Flaminia. L'annuncio è stato dato dalla stessa campionessa sui suoi social. Dopo i festeggiamenti in famiglia, il padre partirà per la Coppa Davis, dal 25 novembre a Torino.