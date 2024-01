Sinner in finale agli Australian Open, Djokovic: «Mi ha cancellato dal campo, ha fatto tutto meglio di me. Sono scioccato»

È Djokovic stesso ad ammatterlo: «Mi ha cancellato dal campo». Mai Nole era stato così in difficoltà fino a oggi, quando Sinner lo ha eliminato in semifinale agli Australian Open: «Prima di tutto congratulazioni a Jannik per aver giocato un grande match e un grande torneo fin qui. È meritatamente in finale. Oggi mi ha cancellato dal campo. Invece per quanto mi riguarda sono scioccato dal mio livello di gioco. Nei primi due set non ho praticamente fatto nulla. È uno dei peggiori match a livello Slam che ho giocato. Non è una bella sensazione, ma complimenti a Jannik per aver fatto tutto meglio di me».

La delusione

Djokovic in conferenza stampa è decisamente deluso: «Ci ho provato, ho lottato, nel terzo set ho fatto salire il mio livello, salvando un match-point e giocando un buon tie-break - aggiunge il numero uno del mondo -.

Ma nel quarto di nuovo ho giocato un pessimo game perdendo il servizio dal 40-0, giocando anche controvento. Sicuramente la mia prestazione non è stata un granché. In quei momenti pensi solo a ritrovare serenità, ma allo stesso tempo bisogna aumentare il livello di gioco. Ci ho provato e il pubblico è stato fantastico. Sono stati corretti verso entrambi i giocatori. Abbiamo avuto molto supporto sia io che Jannik».

Il futuro

«Futuro? Ho ancora grandi speranze per gli altri Slam, l'Olimpiade e ogni altro torneo che giocherò. È solo l'inizio della stagione. Di sicuro il feeling che ho adesso non è qualcosa a cui sono abituato. Quasi sempre ho iniziato la stagione con un trionfo nello Slam e non ho mai perso in semifinale o in finale all'Australian Open. Quindi stavolta è un po' differente dal solito, ma così è. Non so, sicuramente questo torneo non è stato all'altezza del mio standard, ma non vuol necessariamente dire che è l'inizio della fine, come piace dire ad alcuni. Vediamo cosa succede nel resto della stagione».