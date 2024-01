Sinner può diventare numero 1 al mondo? Ecco come cambierebbe la classifica in caso di vittoria in finale contro Medvedev

Sono le 7.20 in Italia e sulla metro B di Roma un uomo con sciarpa e cappellino è seduto e segue sul telefono la semifinale tra Sinner e Djokovic. Di fronte a lui c'è una ragazza con le cuffiette, anche lei smartphone in mano. È appena cominciato il quarto set, Jannik ha appena vinto il punto dello 0-30 nel secondo game: i due si guardano e si sorridono. E chissenefrega se poi quel game Sinner lo perderà. La vittoria è nell'aria e anche quei due, forse appassionati da sempre di tennis o forse no, lo hanno capito. Ed è questa la forza di Sinner: far partecipare tutti ai suoi trionfi. Ora non c'è bambino che non si appassioni al tennis provando ad emulare le sue giocate né una mamma che non si innamori di quella faccia da bravo ragazzo.