Djokovic-Sinner live, orario e dove vedere la semifinale di Australian Open: Jannik a caccia della sua prima finale in uno Slam

Nella notte Jannik Sinner affronta per la settima volta Novak Djokovic. Una partita molto attesa non solo per la caratura degli interpreti, ma anche perché rappresenta la semifinale degli Australian Open. L'altoatesino, fino ad ora ha battuto cinque avversari nel torneo, partendo da de Zandeschlup all'esordio fino a Rublev, passando per de Jong, Baez e Kachanov. Ora, invece, tocca al serbo frapporsi tra il classe 2001 e il trofeo finale. Ecco le informazioni della gara, dove vedere Djokovic contro Sinner, l'orario e i precedenti.

Alcaraz eliminato ai quarti, Zverev chiude i giochi al quarto set e vola in semifinale degli Australian Open