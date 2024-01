Australian Open, record Bopanna: a 43 anni è il più "anziano" dei numeri uno

Giovedì 25 Gennaio 2024, 09:30 - Ultimo aggiornamento: 09:34

Il tennista indiano Rohan Bopanna è diventato il numero uno più anziano nella storia del doppio maschile, raggiungendo la finale degli Australian Open a 43 anni. Bopanna, che attribuisce la sua longevità allo yoga, è diventato professionista oltre due decenni fa raggiungendo come massimo ranking il terzo posto nel 2013. Bopanna, riporta "Borranna.com", ha vinto un solo titolo del Grande Slam nel 2017 al Roland Garros nel doppio misto con la canadese Gabriela Dabrowski. In una intervista ha dichiarato che lo yoga gli ha fornito la forza mentale e fisica necessaria per continuare a competere ad alto livello, nonostante i problemi al ginocchio. Prima di lui, il più anziano numero uno nel doppio maschile era stato l'americano Mike Bryan a 41 anni.