Novak Djokovic ha vinto. Niente racchetta né palline, stavolta il suo successo arriva in un'aula di tribunale di Melbourne, dove il giudice Kelly ha definito «una decisione irragionevole» quella di togliere il visto al tennista serbo e di farlo tornare in Europa come inizialmente previsto per il caso-vaccino dopo il suo sbarco. Potrà quindi restare in Australia e allenarsi e disputare gli Australian Open: cercherà il decimo successo in carriera.

