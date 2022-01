Djokovic, visto rifiutato: dovrà lasciare l'Australia. Gli avvocati fanno ricorso

Il numero uno al mondo Novak Djokovic è stato informato dalle autorità australiane che "il suo visto è stato rifiutato e che giovedì 6 gennaio verrà espulso dall'Australia". La notizia è stata riportata da "The Age" e dal "Sydney Morning Herald". Sempre secondo i media australiani, gli avvocati di Djokovic sono in procinto di impugnare la decisione.

Djokovic bloccato in aeroporto

Una domanda sbagliata, quindi l'aspetto burocratico, ma anche alcune preoccupazioni dettate dalla protesta mondiale che ha coinvolto gli organizzatori degli Australian Open. L'invito a lasciare il Paese, entro una data precisa il 6 gennaio, è strettamente legato alle mosse degli avvocati del tennista serbo. Proprio per questo il campione potrebbe restare in Australia in attesa di capire come l'aspetto giuridico verrà risolto, nel frattempo Djokovic - sempre secondo quanto riportano fonti di informazione locali - potrebbe essere collocato in un alloggio fornito dal governo.

Breaking: Novak Djokovic's visa has been cancelled. He's been told to leave the country today, two sources confirmed to @theage. His Lawyers are in the process of appealing. He's not demonstrated to Border Force sufficient evidence for his exemption https://t.co/TM5BF0Gu80

— Paul Sakkal (@paulsakkal) January 5, 2022